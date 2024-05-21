في ذكرى وفاتها، نجل وردة الجزائرية وزوجته يكشفان عن تفاصيل للمرّة الاولى

في الذكرى الثانية عشر لوفاة الفنانة وردة الجزائرية، كشف نجلها رياض قصري، ان تاربخ وفاتها مؤلم وحزين وهو يتذكّرها يومياً.

وتحدّث “قصري” وزوجته “يولا” في مداخلة مع برنامج “مع خيري”، عن علاقتهما الخاصة بوردة الجزائرية قبل وفاتها. وأشارا انها لم تلعب يوماً دور “الحماة” بل كانت صديقة مقربة جداً لزوجة إبنها.

كما تحدّث “قصري” عن الفرصة التي منحته إياها والدته بالتعرّف على كبار الفنانين منهم محمد عبد الوهاب، الذي وصفه بـ “الباشا” وصاحب الهيبة الكبيرة. وأشار “قصري” أنه لم يكن يحب الموسيقار الراحل بليغ حمدي في صغره حيث كان يبلغ من العمر عشر سنوات فقط، عندما إنفصلت والدته عن والده وتزوجت بليغ حمدي لذلك في تفكيره أن “حمدي” هو السبب في إبتعاد والدته عنه، مضيفًا “لن اكذب وأقول أنني أحببته شخصياً، لكن مع الوقت وبعد الطلاق لم يعد لدي شعور سلبي تجاهه”.

وعن سبب طرح “قصري”، أغنية “أيام” التي سجّلتها والدته قبل وفاتها وهل سيقوم بطرح أغنيات جديدة لم ترى النور بعد، مشيرًا ان والدته كانت سجّلت أغنية “أيام” قبل رحيلها ووعدها في ذلك الوقت بتصويرها على طريقة الفيديوكليب، لكنها رحلت قبل إكتمال المشروع، لذلك نفّذ رغبتها بأن يستمع جمهورها الى الأغنية، وأضاف انه لا يمتلك أغاني جديدة لوردة.

وعن أجمل صفات وردة الجزائرية كشفت زوجة نجلها، ان “وردة” كانت اماً حقيقية وربّة منزل من الدرجة الأولى وتحب حفيدها كثيراً، كما أحبت القراءة والقطط وكانت تطهو ألذ الأطعمة وتحبّ الرسم، وعادة تدندن لغيرها من الفنانين أبرزهم وائل كفوري وشيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي وصابر الرباعي.كما كانت تشجع نادي الزمالك الرياضي المصري.

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وفي نهاية اللقاء وجّه نجل “وردة” رسالة الى جمهورها وشكرهم على وفائهم وحبّهم لها رغم رحيلها، ووصف محبتهم بأنها أجمل وأنبل تكريم، خصوصاً ان الأجيال الجديدة من الفنانين تُعيد تسجيل أغاني وردة وتقدّمها بأسلوب جديد مما يُسعده كثيراً .

نذكر ان الفنانة وردة الجزائرية رحلت عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٢.