موعد انتهاء مجدي بدر من تصوير "جودر 2"

ياسر رشاد - القاهرة - يصور الفنان مجدى بدر، مشاهده فى مسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، الذى عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي والجماهيري.

حيث يواصل فريق العمل التصوير بقيادة المخرج إسلام خيرى ليكون جاهزًا للعرض الفترة المقبلة.

ويتبقى 4 أيام للفنان مجدى بدر وينتهى من تصوير دوره في العمل، كما ينتهى المخرج إسلام خيرى من تصوير المسلسل خلال أسبوعين على أقصى تقدير ويدخل بعدها غرف المونتاج والمكساج ليكون العمل جاهزًا للعرض بحسب خطة الشركة المتحدة.

أحداث مسلسل جودر

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.



أبطال مسلسل جودر

يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

وكان شارك النجم مجدي بدر فى مسلسل “صيد العقارب” برمضان 2024، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبه من النجوم، من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.