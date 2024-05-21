شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد السلام يقدم ورشة الإلقاء بمهرجان المسرح المصرى فى دورته الـ17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان خالد عبد السلام ورشة الإلقاء للمرة الثانية على التوالى بـ مهرجان المسرح المصرى فى دورته الـ17، برئاسة الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الفنان ياسر صادق، وكانت قد أعلنت إدارة المهرجان فتح باب المشاركة فى الورش المختلفة.

الفنان خالد عبد السلام فنان بالبيت الفنى للمسرح وبالتحديد على قوة المسرح القومى ويشغل منصب نائب مدير المسرح القومى، وهو صاحب أسلوب ومدرسة خاصة فى فن الإلقاء، ويدرس مادة الإلقاء فى المعاهد والكليات المتخصصة.



ورشة اللأقاء

ورشة الإلقاء يتعرف من خلالها المتدرب على تعريف فن وعلم الإلقاء القائم على نقل أفكار معينة ومحددة إلى المتلقين، فالإلقاء هو مهارة وتكنيك في استغلال الصوت البشري وتطويع نبراته حسب الموقف واللغة للتأثير على المتلقين بشكل مثير يستند على دراية ومعرفة علمية ، والمحاضرات في تلك الورشة تشمل معلومات كثيرة وتفاعلات متنوعة وهي ورشة بها جانب نظري بسيط لكن الغالب عليها والأهم هو الجانب العملي، وتقدم الورشة مجانا، ضمن فاعليات مهرجان المسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.