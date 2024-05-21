شكرا لقرائتكم خبر عن عودة كيليان مورفى إلى الجزء الجديد من 28 Years Later بعد 22 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم العالمي كيليان مورفى إلى الجزء الجديد من سلسلة Years Later 28، والذى سيطرح في خلال عام 2025، مع التأكيد على عودة المخرج داني بويل والكاتب أليكس جارلاند، الذي أخرج الفيلم الأصلي الذى طرح عام 2002.

على ان يطرح الفيلم بتاريخ هو 20 يونيو 2025، كما تم التأكيد على عودة كل من النجوم آرون تايلور جونسون وجودي كومر ورالف فينيس وجاك أوكونيل.

وأشار رئيس شركة Sony Motion Pictures ، توم روثمان، إلى إن مورفي سيعود "بشكل مفاجئ عن ظهوره الأول، وسيكون داني في أفضل حالاته".

في عام 2002، لعب مورفى في فيلم 28 Days Later دور جيم، الذي يستيقظ من غيبوبة ليكتشف أن الإطلاق العرضي لفيروس شديد العدوى ومسبب للعدوان قد تسبب في انهيار المجتمع.

وكان قد أثنى الممثل الأيرلندى ستيفن ريا على زميله النجم العالمى كيليان مورفى، ووصف نجم Oppenheimer بأنه رائع ومميز، تعاون ريا، الذى تم ترشيحه لجائزة الأوسكار عن أدائه فى The Crying Games عام 1992، مع مورفي في عدد من المشاريع على مر السنين، بما في ذلك Breakfast On Pluto وBallyturk.

وقال ريا لقناة RTE الإخبارية الأيرلندية: "إنه رجل رائع، ولديه شيء مميز للغاية، مع تركيز هائل، ويضحك كثيرًا؛ إنه رجل جيد للعمل معه، وشخص لطيف، ومن الجميل أن تخرج معه لتناول المشروبات، كما أن موقفه تجاه التمثيل مطمئن للغاية وجيد جدًا؛ فهو يفهم كل تفاصيلها الصغيرة".



كيليان مورفى من 28 Years Later