شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك بطلة مسلسل وتر حساس من 45 حلقة والعرض على شاشات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة صبا مبارك على بطولة مسلسل جديد بعنوان وتر حساس مكون من 45 حلقة تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومقرر البدء فى تصويره خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من كتابة أكبر عدد من الحلقات والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة لعرضه فى موسم الأوف سيزون.

وتجتمع صبا مبارك بالمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، ناردين فرج، علي الطيب، وليد فواز، دنيا المصري، باسل الزارو، عمر شرقي، جهاد حسام، أيمن عزب، عمرو جمال، سلوى محمد علي، كريمة منصور، محمد لطفي شاهين، والعمل ماخوذ عن المسلسل الكوري Misty، ومعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج.

وقدمت صبا مبارك بطولة مسلسل "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وشارك في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو الروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمد القس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

فيلم السرب

يذكر أن صبا مبارك تشارك فى بطولة فيلم السرب المعروض حالياً في السينمات وهو بطولة أحمد حمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، نيللى كريم، صبا مبارك، مصطفى فهمى، عمرو عبد الجليل، وضيوف الشرف آسر ياسين، صبا مبارك، محمود عبد المغني، محمد فراج، كريم فهمي، أحمد صلاح حسني، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.