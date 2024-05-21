شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يحيي حفلاً غنائيًا في أمريكا أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم سعد الصغير يوم 1 شهر يونيو المقبل حفلاً غنائيًا في أمريكا، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيه، حيث قدم سعد قبل ذلك عدة حفلات هناك.

وأعرب مؤخرًا الفنان سعد الصغير عن سعادته بنجاح حفلاته التى أحياها في أمريكا مؤخرًا، حيث أحيا 3 حفلات ومن المقرر أن يواصل سعد جولته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 4 حفلات هناك.

وقال سعد في تصريحات لـ"الخليج 365": "الحمد لله الحفلات رفعت شعار كامل العدد، ولقيت محبة كبيرة وتفاعل من الجمهور، حيث شعرت أننى بغنى في مصر"، مشيرًا إلى أنه قدم أغانى باللغة الإنجليزية في تلك الحفلات ولاقت إعجابًا كبيرًا، كما قدم حفل مع المطربة أمينة الذى استمتع بالغناء معها،" وننشر عددًا من الصور خلال جولة سعد فى أمريكا .

وأكد الفنان سعد الصغير مؤخرًا فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه قرر طرح أغنية سينجل كل فترة بعيدًا عن الاتجاه على طرح الألبوم، خاصة أن السائد حاليًا أصبح طرح أغانى السينجل.

وأضاف أنه يعكف حاليًا على الانتهاء من تسجيل عدد من الأغانى الذى يطرحها أغنية أغنية كل فترة ويتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب.

وطرح مؤخرًا الفنان سعد الصغير أغنية تحمل إسم خليكي بصة وراكي تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، وجاءت كلماتها بطريقة كوميدية وتقول الأغنية : خليكي دايما بصة وراكي أهو كله هييجي على أفاكي، انتي كسرتي اللي مابينا ولاصونتي العيش والكنتاكي، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الأغنية.