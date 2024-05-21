شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد الدينارى تشارك فى المحور الفكرى "مبدعات تحت القصف" بمهرجان إيزيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الباحثة المصرية جهاد الدينارى فى المحور الفكرى بـ مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة الذى يرفع شعار "مبدعات تحت القصف"، وتقدم جهاد بحثا بعنوان "القضية الفلسطينية ومعاناة الأسيرات بالمعتقلات الإسرائيلية".

تدير الندوة الأستاذة الدكتورة إيمان عز الدين ويشارك فيها باحثين من دول متعددة فمن سوريا تشارك الباحثة لمي طيارة، وإيمان عبد الستار من العراق، ومني عرفة من مصر، وكريزة عمر من العراق، وهبة عمر من مصر، وفرميسك مصطفي من العراق / ألمانيا، ومجدي محفوظ من مصر، وضيفة شرف الندوة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن المهرجان فى حفل افتتاحه كرم 12 مبدعة مسرحية من مصر والدول العربية، وهن الكاتبة فتحية العسال وتسلمت التكريم ابنتها الفنانة صفاء الطوخي، والفنانة الراحلة شويكار، وتسلمت التكريم الفنانة إلهام شاهين، والدكتورة هدى وصفي وتسلم التكريم الكاتبة رشا عبد المنعم، والدكتورة نجاة علي، والمخرجة والملحنة إيمان صلاح الدين وتسلمها الفنان صلاح بجاتو، والمخرجة عفت يحيى.

كما تم تكريم كل من عايدة عبد العزيز وتسلم التكريم نجلها، والفنانة عواطف نعيم من العراق، والفنانة رجاء بن عمار من تونس، والدكتور محمود نسيم، والفنانة سهام بنت سنية وعبد السلام وتسلمتها نجلتها الفنانة نجلاء يونس، والفنانة كريمة منصور.