تجديد مسلسل Welcome to Wrexham لـ موسم رابع قبل انتهاء الثالث

القاهرة - سامية سيد - قررت شبكة Hulu تجديد مسلسل Welcome to Wrexham، لـ موسم رابع، بالتزامن مع عرض حلقات الموسم الثالث من العمل الذى سينتهى عرضه في 13 يونيو المقبل.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، العمل الذى يقوم ببطولته الثنائى رايان رينولدز وروب ماكيليني، وكان قد تم ترشيح الموسم الأول من مسلسل Welcome to Wrexham لستة جوائز Primetime Emmy Awards.

وتدور الأحداث بعد شراء بطلى المسلسل ريان رينولدز وروب ماكيليني نادي كرة القدم الويلزي Wrexham A، ويتبع الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي الرياضي الممثلين الأمريكيين وهما يواصلان إدارة المنظمة البريطانية.

يقوم كل من ريان رينولدز وروب ماكيليني بـ إدارة ثالث أقدم نادي كرة قدم محترف في العالم، Welcome to Wrexham هو مسلسل وثائقي يتتبع أحلام ومخاوف ريكسهام، وهي بلدة من الطبقة العاملة في شمال ويلز بالمملكة المتحدة، حيث استحوذ اثنان من نجوم هوليوود على نادي كرة القدم التاريخي الذي يعاني في نفس الوقت.

في عام 2020، تعاون Rob and Ryanرايان وروب، في شراء الطبقة الخامسة من Red Dragons على أمل تحويل النادي إلى قصة مستضعفة يمكن للعالم بأسره أن يشجعها، مع عدم وجود خبرة من روب وريان في كرة القدم أو العمل مع بعضهما البعض، من هوليوود إلى ويلز، من الملعب إلى غرفة خلع الملابس، المكتب الأمامي إلى الحانة Welcome to Wrexham، يتبع دورة روب وريان المكثفة في ملكية نادي كرة القدم والمصائر المترابطة بشكل لا ينفصم لفريق وبلدة تعتمد على ممثلين اثنين يجلب بعض الأمل الجاد والتغيير إلى مجتمع يمكنه استخدامه.