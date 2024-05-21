شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى: لحظة لا تنسى عندما يغنى 80 ألف زملكاوى أغنيتى فى الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان عزيز الشافعى عن سعادته بفوز نادى الزمالك بكأس الكونفيدرالية، وأضاف خلال مداخلته التليفونية التى أجراها فى تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل حسن مجدى أن سعادته لا توصف لوجوده فى هذا اليوم التاريخى، خاصة أن الجمهور الزمالكاوى كان فى أشد الحاجة لهذه الفرحة، بالإضافة إلى أن سعادته ازدادت حينما سمع 80 ألف مشجع زملكاوى ينشدون أغنيته فى الاستاد واعتبرها لحظات لا تنسى لأنه كان من أمانيه أن يرى أغانيه تعيش على مر السنين وهذه الأغنية مر عليها ما يقرب من 14 عاما وما زال الجمهور يتغنى بها فهذا شىء يدعو للفخر.

وأضاف: "عشنا أوقاتا عصيبة فى الدقائق الأخيرة، الفوز واحد صفر كان مقلقا جدا وكنا حاسين بحاجة ممكن تحصل، ولكن لاعبى الزمالك كانوا رجالا واستطاعوا التتويج باللقب والحفاظ على النتيجة".

وتابع: "الزمالك يخوض الكونفدرالية بقائمة ناقصة بعض اللاعبين والغيابات، لكن الحمد لله على المكسب والبطولة ومبروك لكل جماهير الزمالك".

وتوج نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى، ليكون لقب الكونفدرالية الثانى للقلعة البيضاء فى تاريخه، بعد التتويج بها فى 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.