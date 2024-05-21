شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم التسعينيات على الحلوة والمرة.. إيد واحدة فى العزاءات قبل الأفراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل نجوم جيل التسعينيات والألفينات لمرحلة جديدة في حياتهم، وذلك بتزويج أبنائهم، حيث ينتظر كل منهم وصول الأحفاد، واللافت للنظر هو أنهم على الحلوة والمرة سويًا، وكل منهم يشارك في فرحة الثاني والغناء في حفلات زفافهم.



زفاف نجل محمد فؤاد

وشهد العامان الماضيان احتفال هؤلاء النجوم بزفاف أولادهم وكان أبرز هؤلاء النجوم النجم حميد الشاعرى الذى احتفل بزفاف ابنته الكبرى نبيلة وسط عدد كبير من أصدقائه وزملائه بالوسط الفني كان في مقدمتهم الهضبة عمرو دياب، كما احتفل من قبله صديقه الفنان مصطفى قمر بزفاف نجله أياد وسط نجوم الفن في الطرب والتمثيل وكان في المقدمة النجوم حميد الشاعرى وهانى سلامة ومحمد حماقى وغيرهم، كما احتفل النجم محمد فؤاد بزفاف نجله الأكبر عبد الرحمن .

وحرص العديد من نجوم الفن في كل المجالات على الحضور والمشاركة معه في فرحته الأولى ومن نفس الجيل احتفل الفنان عصام كاريكا بزفاف نجلته مى وسط كل نجوم الطرب الذى تعاون معهم في أغانيهم منهم حمادة هلال ومحمد محى وحكيم وغيرهما احتفل الفنان مصطفى كامل بزفاف نجلته وسط كبار نجوم الطرب منهم عمرو دياب ومؤخرًا احتفل الفنان سامح يسرى بزفاف نجلته ليلى وسط العديد من الشخصيات العامة واحيا حفل الزفاف مصطفى قمر وعصام كاريكا، وهو ما يجعل نجوم التسعينيات والألفينات على الحلوة والمرة إيد واحدة وفي العزاءات والأزمات قبل الأفراح.

زفاف ابنة حميد الشاعرى

زفاف ابنة سامح يسرى



زفاف ابنة كاريكا

زفاف نجل مصطفى قمر