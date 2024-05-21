شكرا لقرائتكم خبر عن كابوس الطلاق يخيم على زواج بن أفليك وجينيفر لوبيز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى بن أفليك أن زواجه من المغنية العالمية جينيفر لوبيز على وشك الانهيار، ويعرف أنهما يتجهان إلى الطلاق، وفقا لمصدر خاص بموقع Page Six، حيث صرح المصدر قائلا: "يشعر أفليك أن العامين الماضيين كانا مجرد حلم، وعاد إلى رشده الآن وأدرك أنه من المستحيل أن ينجح هذا الزواج".

ولم يرد مدير أعمال أفليك أو لوبيز على الخبر الذى نشر على موقع Page Six للتعليق.

وأثارت لوبيز الشك حول طلاقها من أفليك بسبب ظهورها في حفل Met Gala، بدونه، ومع الفحص أكثر عن أخر ظهور للثنائى معا أكتشف المعجبين أنهم لم يظهرا سويا منذ أكثر من شهر.

وأخبرت المصادر موقع Page Six، أن أفليك كان "يبحث عن منزل" في أنحاء لوس أنجلوس بينما يعيش منفصلاً عن زوجته، وقيل أيضًا إن لوبيز كانت تفعل الشيء نفسه، على الرغم من أن أحد المقربين من الثنائى أوضح أنها كانت تبحث عن عقار استثماري.