شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم والقصة الكاملة لغضب ورثة فريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نانسي عجرم المطربة اللبنانية الشهيرة شغلت الرأى العام مؤخرا بسبب أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا"، وهى أغنية المطرب الكبير الراحل فريد الأطرش، والتى قدمتها نانسي عجرم فى إعلان مؤخرا.

نانسي عجرم وغنائها أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا"، جعلها تتورط بشكل قانونى فى قضية من قبل ورثة الراحل فريد الأطرش، حيث أعلن فيصل فؤاد الأطرش، الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، عبر ممثله القانونى الدكتور حسام لطفى، مقاضاة الفنانة نانسي عجرم بسبب استخدام أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا"، بدون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو"، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين، باعتبارهما من يملكان الحقوق المالية في الأداء العلني والطبع والميكانيكي وإعادة النشر.

وقد كلف الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش ممثله القانونى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



نانسي عجرم



نانسي عجرم



نانسي عجرم



نانسي عجرم



نانسي عجرم



نانسي عجرم



نانسي عجرم