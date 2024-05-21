شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصرى يعلن شروط مسابقتى: المقال النقدى والدراسة النظرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن المهرجان القومى للمسرح المصرى عن شروط المشاركة فى دورته السابعة عشرة "دورة سميحة أيوب"، لعام 2024، برئاسة النجم محمد رياض، فى مسابقتى: (المقال النقدى التطبيقى) و(الدراسة النظرية) وسيفتح باب المشاركة فيهما بداية من اليوم الثلاثاء 21 مايو حتة يوم 2 يوليو 2024.

وجاءت شروط مسابقة المقال النقدى التطبيقى، كالتالى: أن يكون المقال قد نُشر فى الفترة ما بين ( 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 ) فى إحدى الجرائد الورقية أو الإلكترونية وأن يتكون من 1500 إلى 2000 كلمة ويتم تحرير استمارة الاشتراك عبر موقع المهرجان وصفحته الرسمية علي السوشيال ميديا.

أما عن شروط مسابقة الدراسة النظرية "البحثية"، فمن أهم شروطها: أن تتكون الدراسة بحد أدنى من 10000 كلمة، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أى درجة علمية أو ترقية أو فازت فى أى مسابقة من قبل، ويتم تحرير استمارة الاشتراك عبر موقع المهرجان وصفحته الرسمية علي السوشيال ميديا.



مسابقتي (المقال النقدي والدراسة النظربة )

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.