الصومالى The Village Next to Paradise بالدور العربية بعد مشاركته فى كان

القاهرة - سامية سيد - ينافس الفيلم الصومالى The Village Next to Paradise أول فيلم تم تصويره فى الصومال بـ مهرجان كان السينمائي للمرة الأولى، وهو أول الأفلام الطويلة لمخرجه خريج برنامج مواهب برليناله مو هاراوى. وينافس The Village Next to Paradise على جوائز قسم نظرة ما في الدورة السابعة والسبعين من المهرجان المقامة من 14 إلى 25 مايو وحصل الفيلم خلال مشاركته في كان على فرصة توزيعه على مستوى الوطن العربي. تدور أحداث الفيلم في قرية صومالية عاصفة حيث تضطر عائلة أعيد لم شملها حديثًا التنقل بين تطلعاتهم المختلفة والعالم المعقد المحيط بهم. الحب والثقة والمرونة سيدعمونهم خلال مسارات الحياة. الفيلم، الذي يقدم نظرة واقعية ومؤثرة للحياة اليومية في الصومال، يضم مجموعة من الممثلين الصوماليين الناشئين، بما في ذلك أحمد علي فرح، وأحمد محمود صليبان، وعناب أحمد إبراهيم، الذين بثوا الحياة بالسيناريو من خلال أدائهم المقنع. الفيلم من تأليف وإخراج مو هاراوي وبطولة أحمد علي فرح ومونتاج جوانا سكرينزي، التي حصلت على جائزة أفضل مونتاج من مهرجان جائزة الفيلم النمساوي عن فيلمها Great Freedom الحائز على العديد من الجوائز وقامت بتصميم الإنتاج نور عبد القادر، مع مدير التصوير مصطفى الكاشف في ثاني أفلامه الروائية الطويلة بعد فيلم 19 ب للمخرج أحمد عبد الله السيد والذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي حيث شارك في المسابقة الرسمية وفاز بثلاث جوائز، منها جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني في التصوير السينمائي للكاشف.

