شكرا لقرائتكم خبر عن الحشاشين وتحت الوصاية ينافسان على جائزة أفضل مسلسل بمهرجان الدانة البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الدانة للدراما قائمة الأعمال التليفزيونية والفنانين المرشحين لنيل الجائزة، التى سيتم الاحتفاء بالفائزين فيها خلال افتتاح مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون فى دورته (16)، الذى يقام تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وتستضيفه مملكة البحرين نهاية مايو الجارى بتنظيم من وزارة الإعلام بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن التنافس على نيل الجائزة فى كل فئة من الفئات العشر يضم 3 أسماء مرشحة، وقع الاختيار عليها من أكثر من 70 مسلسلًا تليفزيونيًا متنوعًا تلقتها الجائزة منذ فتح باب الترشيح.

وقالت اللجنة المنظمة: "إن لجنة التحكيم المكونة من عدد من كبار النقاد والمختصين فى المجال الفنى من الدول الخليجية والعربية ستقوم بالمفاضلة بين هذه الأسماء وفقًا لمعايير الجائزة المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز فى حفل افتتاح المهرجان".

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن المسلسلات المرشحة لجائزة (أفضل مسلسل عربي)، هى مسلسل (الزند) من سوريا، ومسلسل (الحشاشين)، ومسلسل (تحت الوصاية) من مصر، فيما يتنافس على جائزة (أفضل مسلسل اجتماعي) كل من المسلسل الإماراتى (البوم)، ومسلسل (خيوط المعازيب)، ومسلسل (الشرار) من المملكة العربية السعودية، أما جائزة (أفضل مسلسل كوميدي) فيتنافس عليها كل من مسلسل (سكة سفر 3)، ومسلسل (سندس 2)، ومسلسل (كلاود كيتشن) من المملكة العربية السعودية.

ولفتت إلى أن جائزة (أفضل ممثل) يتنافس عليها كل من الفنان تركى اليوسف عن دوره فى مسلسل (بعد غيابك عني)، والفنان عبد المحسن النمر عن دوره فى مسلسل (خيوط المعازيب)، والفنان خالد صقر عن دوره فى مسلسل (ثانوية النسيم)، أما جائزة (أفضل ممثلة) فيتنافس عليها كل من الفنانة شجون الهاجرى عن دورها فى مسلسل (غسيل)، والفنانة هيفاء حسين عن دورها فى مسلسل (الجذوع)، والفنانة هبة الحسين عن دورها فى مسلسل (كلاود كيتشن).

وأضافت اللجنة المنظمة أن جائزة أفضل (وجه صاعد - ممثل شاب) يتنافس عليها كل من أحمد النجار عن دوره فى مسلسل (من كثر حبى لك)، والفنان محمد عبد الخالق عن دوره فى مسلسل (خيوط المعازيب)، والفنان نايف البحر عن دوره فى مسلسل (ثانوية النسيم)، أما جائزة (أفضل صاعد - ممثلة شابة) فيتنافس عليها كل من الفنانة دانة السالم عن دورها فى مسلسل (خيوط المعازيب)، والفنانة ريم سليمان عن دورها فى مسلسل (بيت القصيد)، والفنانة ريم حمدان عن دورها فى مسلسل (طوق الحرير).

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن جائزة (أفضل نص درامي) يتنافس عليها كل من عماد الدين حكيم عن مسلسل (البوم)، ولمياء الزيادى عن مسلسل (الشرار)، وهناء عبدالله العمير مشرفة ورشة الكتابة لمسلسل (خيوط المعازيب)، أما جائزة (أفضل مخرج) فيتنافس عليها كل من الفوز طنجور عن مسلسل (الشرار)، وعبدالعزيز الشلاحى ومناف عبدال عن مسلسل (خيوط المعازيب)، أسعد الوسلاتى عن مسلسل (البوم).

وأوضحت أن جائزة (أفضل موسيقى تصويرية) يتنافس عليها كل من الفنان محمد ناصف عن مسلسل (ثانوية النسيم)، والفنان سليم عرجون عن مسلسل (البوم)، والفنان أمين بوحافة عن مسلسل (الشرار).

وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها إلى جميع مؤسسات الإنتاج الفنى الخليجية والعربية وجميع الفنانين الذين حرصوا بشكل واسع على المشاركة فى (جائزة الدانة للدراما) فى نسختها الأولى، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا للجائزة وحافزًا للقائمين عليها لتطويرها ويعزز من أهدافها فى الارتقاء بالحركة الفنية والدرامية فى المنطقة.