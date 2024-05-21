شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرح استوديو ناصيبيان بعد ترميمه بحضور أكرم القصاص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت جمعية النهضة العلمية والثقافية - جزويت القاهرة، يوم السبت الماضى، بإعادة افتتاح مسرح استوديو ناصيبيان فى احتفال رسمى ضم عددا من الشخصيات العامة والرسمية فى الصحافة والإعلام والمجال الثقافى، وحضر الاحتفال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”.

ويتزامن افتتاح المسرح مع مرور 25 سنة على تأسيس جمعية النهضة، والذكرى الأولى لرحيل الأب وليم سيدهم اليسوعى، المؤسس والأب الروحى للجمعية ورئيس مجلس إدارتها منذ التأسيس، ويتضمن هذا الأسبوع عدة أنشطة وفعاليات بدأت منذ إعادة افتتاح مسرح استوديو ناصيبيان، بعد أن التهمته النيران فى حادث مأساوى فى 31 أكتوبر 2021.

واستكمالا لاحتفالات اليوبيل الفضي في الجمعية يعرض قطاع السينما، يوم الثلاثاء 21 مايو، أفلام الخريجين من مدارس سينما الجزويت بالقاهرة والصعيد، بالإضافة إلى خريجي بعض الورش القصيرة كما تقيم مدرسة الرسوم المتحركة احتفالها يوم الخميس 23 مايو، بتقديم عروض إنتاجاتها في 10 سنوات، وتقدم مجموعة من العروض التفاعلية للتحريك مع الحضور بتقنية الـ"Stop Motion" وتقدم مدرسة "ناس" للمسرح الاجتماعي، يوم الجمعة 24 مايو، عروضا مسرحية لطلاب الدفعة الخامسة من المدرسة، وأخرى لخريجي الدفعات السابقة.



افتتاح المسرح



علي الهبلباوي في افتتاح المسرح



افتتاح المسرح



افتتاح المسرح