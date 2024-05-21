شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى بدر يواصل تصوير جودر وينتهى من العمل خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان مجدى بدر، تصوير مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال، الذى عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدى والجماهيرى، حيث يواصل فريق العمل التصوير بقيادة المخرج إسلام خيرى ليكون جاهزًا للعرض الفترة المقبلة.

ويتبقى 4 أيام للفنان مجدى بدر وينتهى من تصوير دوره في العمل، كما ينتهى المخرج إسلام خيرى من تصوير المسلسل خلال أسبوعين على أقصى تقدير ويدخل بعدها غرف المونتاج والمكساج ليكون العمل جاهزًا للعرض بحسب خطة الشركة المتحدة.

مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

وشارك مجدى بدر فى بطولة مسلسل صيد العقارب مع النجمة غادة عبد الرازق وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.

