شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت .. كيف تحايلت على اللوائح ودعمت غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيت بلانشيت النجمة العالمية الشهيرة لجأت لحيلة ذكية فى إظهار دعمها لفلسطين وما يحدث فى غزة بطريقة مبتكرة، حيث حرصت على ارتداء فستان أسود من الأمام وأبيض من الخلف وكأنه فستان عادى لا يحمل أى رمزية لتتمكن من الدخول على السجادة الحمراء لمهرجان كان بكل أريحية، إلا أنها سرعان ما كشفت كيت بلانشيت عن نواياها في دعم غزة وفلسطين وذلك بمجرد سحبها لذيل الفستان، والذي أظهر بطانة خضراء اللون، لترسم بها علم فلسطين المكون من الأبيض والأسود والأخضر وبالطبع الأحمر، الذي هو السجادة الحمراء المفروشة على أرضية مدخل المهرجان.

استطاعت كيت بلانشيت أن تحصد إعجاب محبيها والمهتمين بالقضية الفلسطينية خلال تواجدها بمهرجان كان لحضور عرض The Apprentice المشارك في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77.

وكانت ظهرت النجمة كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ77، وذلك خلال عرض فيلمها Rumours، وظهرت كيت بمصاحبة دينيس مينوشيه، رولاندو رافيلو، إيفان جونسون، جالين جونسون، نيكي أموكا بيرد، جاي مادين، فيليب كروزر، ليز جارفيس، تشارلز دانس، روي دوبوي، رولاندو رافيلو.

وفى سياق متصل يشارك فى مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ77 فيلم شرق 12 للعرض والذى يعرض ضمن مسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان 2024.

الفيلم يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، وقد جاء تكوين البوستر وألوانه معبرين عن تلك الحالة، وهو من تصميم هالة القوصي، وتنفيذ علياء صلاح الدين ومحمد بدر.

ويلعب بطولة الفيلم كل من منحة البطراوي، وأحمد كمال، كما يشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع.



كيت بلانشيت تدعم غزة



كيت بلانشيت



كيت بلانشيت تدعم غزة



كيت بلانشيت



كيت بلانشيت تدعم غزة



كيت بلانشيت



كيت بلانشيت تدعم غزة



كيت بلانشيت