شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الأمير مخرج رفعت عيني للسما: هناك تفاهم كبير يجمعني بالمخرجة ندى رياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أيمن الأمير، مخرج الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" المشارك في مهرجان كان السينمائي خلال ندوة صحفية لصناع الفيلم في ”الخليج 365”، إن الفيلم ليس الأول الذي يجمعه بزوجته المخرجة ندى رياض، مشيرًا إلى أنهما سبق وتعاونا قبل ذلك، وبينهما تفاهم كبير وأرضية مشتركة ونفس القيم وبالتالي التعاون كان سهلاً من أجل إنجاح العمل.

وأشار أيمن الأمير، إلى أنه من المؤكد تحدث خلافات ولكن في النهاية تصب تلك الخلافات في صالح العمل وبالتالي تكون النتيجة لصالح تقديم عمل متميز ومختلف.

فيلم رفعت عيني للسما يتناول الفيلم التسجيلي قصة 6 فتيات يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، إذ تحلم ماجدة بالسفر إلى القاهرة لدراسة المسرح والعمل كممثلة، وتحلم هايدي بأن تكون راقصة باليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، يتابع الإعلان هذه الأرواح المتفردة، بينما يمر عليهن العمر وينتقلن من كونهن مراهقات إلى نساء صغيرات.

ويعتبر فيلم (رفعت عيني للسما) أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها، بالإضافة إلى أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحداً من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

فريق مسرح بانوراما برشا، يضم ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، وفيلم رفعت عيني للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير اللذين سبق أن عُرض لهما الفيلم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.