شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مدكور: ممكن أشتغل أغانى مهرجانات لكن بطريقتى وأسلوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الموزع الموسيقى طارق مدكور ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365” فى لقاء خاص مع الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه قال: "أنا أسمع كل ألوان الغناء والموسيقى حتى أستطيع أن أواكب العصر الحالى، وأسمع أغانى المهرجانات، ومن الممكن أن أتعاون مع أحد مؤدى المهرجانات لكن بشكلى وأسلوبى".

كما كشف أنه لا يهوى الظهور فى الميديا لأنه يرى أن عمله الأساسى دائمًا خلف الكاميرات والتعامل المباشر مع الفنانين وليس الجمهور.

وأضاف الموزع طارق مدكور: "بحب أعيش براحتى فى الحياة بين الناس والتحرك بحرية وسط المجتمع، خاصة أن الفنانين يعانون فى الظهور بحرية وسط الجمهور".

وحينما تحدث عن عمرو دياب قال إنه مشوار عمره وتجمعهما صداقة طول الوقت بصرف النظر عن أن يكون بينهما تعاون أو لا يوجد.

وحينما تحدث عن النجم محمد حماقى قال إنه المشروع الأهم في حياته الموسيقية وتجمعهما صداقة وعلاقة أخوية كبيرة، وتناول في لقائه الحديث عن النجم حميد الشاعرى قائلاً إنه صديقه منذ زمن بعيد وبينهما تنافس حميم.

يذكر أن الموزع الموسيقي طارق مدكور أعجب بالموسيقى التي قدمها هاني شنودة وعمار الشريعي في الثمانينيات وعرف طريقه من خلال موسيقاهما، مشيرًا إلى أنه تعرف على الهضبة عمرو دياب في بداية حياته الفنية، وكان يبحث عن تحقيق حلمه وبدأ معه بعمل أغنيتين وتحولت العلاقة بينهما لصداقة.