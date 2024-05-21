شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت تتألق بفستان بألوان علم فلسطين فى مهرجان كان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت فى العرض الأول لفيلم The Apprentice خلال الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائى فى فستان مصمم خصيصًا لها، وظهرت إطلالة بلانشيت اللافتة للنظر بفستان مستوحى من علم فلسطين، برزت فيه ألوان العلم باللون الأحمر الذى تمثله بشكل خاص السجادة الحمراء الشهيرة فى مهرجان كان.

لم يكن اختيار بلانشيت مجرد فستان فقط، بل كان أيضًا بمثابة إشارة إلى ما يحدث في غزة، مما يضيف عمقًا إلى مظهرها الآسر.

في إطار أنشطتها للدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي، تنظم الرابطة الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة IEFTA and UN Refugee Agency حلقة نقاشية بعنوان "النزوح: وجهات نظر سينمائية" وذلك بالتعاون مع مركز السينما العربية، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك يوم 20 مايو من الساعة 9:30 إلى الساعة 11 صباحًا.

تتناول الجلسة موضوع النزوح وتسلط الضوء على قوة السينما في تصويرومعالجة تحديات النازحين واللاجئين، ويشارك في الجلسة النجمة العالمية كيت بلانشيت، إلى جانب المخرجة دانييلا ريباس، والمصور الأفغاني بارات علي باتور، والإعلامية ريا أبي راشد، وتدير الجلسة الصحفية الأمريكية هادلي جامبل. ستسلط هذه الجلسة الضوء على قوة السينما في تصوير ومعالجة تحديات النزوح.



كيت بلانشيت