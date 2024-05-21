شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لـ بن أفليك وجينيفر لوبيز تنفى طلاقهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضى النجم العالمى بن أفليك وزوجته المغنية العالمية جنيفر لوبيز الوقت معًا، ذلك بعد أن تم تصوير الزوجين فى سيارة يوم الأحد 19 مايو الجارى، خارج مسرح إيرو فى سانتا مونيكا، كاليفورنيا.

ويأتى ظهورهما المشترك، الذى ابتسما فيه للكاميرات، وسط أنباء عن توتر زوجى، وشوهد أفليك ولوبيز وهما يسيران معًا في منطقة ويست هوليود في لوس أنجلوس، مع ظهور خاتم زواج أفليك في يده اليسرى.

وتمثل نزهة يوم الأحد المرة الثانية التي شوهد فيها لوبيز وأفليك في هذا الشهر معًا بعد 47 يومًا لم يظهرا سويا، وكانت المرة الأولى يوم الأربعاء 16 مايو الجارى في حدث لدعم أطفالهم.

ووصل أفليك ولوبيز بشكل منفصل، لكن شوهدا كلاهما يرتديان خاتم زفافهما أثناء مغادرتهما معًا، وفقًا لـ موقع People.

في نفس اليوم، أعجبت لوبيز بمنشور على Instagram من شهر مارس، والذي يوضح السمات الشخصية التفصيلية التي تمنع الناس من بناء علاقات صحية، والتي شاركتها مدربة العلاقات لينا مارساك، ونص المنشور على أن الأشخاص "لا يمكنهم بناء علاقة صحية مع شخص يفتقر إلى النزاهة والسلامة العاطفية"، ولا يحترم وقت الآخرين، و"يفتقر إلى مهارات الاتصال الفعالة"، و"لا يعرف من هم أو ماذا يريدون".

شاركت مارساك لاحقًا مقطع فيديو يوم الجمعة 17 مايو الجارى، تطلب من المتابعين توخي الحذر بشأن لوبيز حيث تواجه هي وأفليك تكهنات متجددة بشأن علاقتهما، وقالت: "أرجو أن تكونوا لطيفين مع جنيفر لوبيز لأنها إنسانة. لا أعرف ما إذا كانا سينفصلان أم لا. آمل ألا يحدث ذلك".

أكدت مصادر متعددة لـ موقع People أن أفليك ولوبيز يعيشان منفصلين أثناء وجودهما في لوس أنجلوس، وقال مصدر مقرب من لوبيز إن أفليك لم يقيم في منزل الزوجين في لوس أنجلوس، بل اختار بدلاً من ذلك البقاء في أحد ممتلكاتهما الأخرى أثناء تصوير فيلم The Accountant 2.