شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى ذكرى وفاة المخرج مدحت السباعى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة المخرج مدحت السباعى الذى قدم أعمالاً مهمة تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، والده هو اللواء عبد المنعم السباعي، الذي كتب أشهر الأغانى التي غناها أم كلثوم وشادية ونجاة الصغيرة، وتزوج من المنتجة ناهد فريد شوقي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة الراحلة هدي سلطان، وانجب منها ابنتان هن الفنانة الشابة ناهد السباعي ونجوي السباعي.

أخرج بعض المسلسلات والأفلام، وفي بداية مشواره أخرج فيلم "وقيدت ضد مجهول" عام 1981 وفيلم "الجريح" عام 1985 و"حارة الجوهري" عام 1987، و"امرأة آيلة للسقوط" عام 1992 وفيلم "ثلاثة على مائدة الدم" عام 1994، وفي عام 2013 أخرج مسلسل "نظرية الجوافة"، وهو من تأليفه أيضًا، والذى شهد اول تعاون بينه وابنته ناهد السباعى .

في 21 مايو عام 2014 شعيت جنازة مدحت السباعي، وسط حضور كبير ومشاركة واسعة من الفنانين من مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، حيث رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 65 عاما إثر تعرضه لوعكة صحية، إذ كان قد دخل غرفة العناية المركزة قبل شهرين من رحيله بمستشفى الأنجلو بعد تعرضه لجلطة في المخ.

