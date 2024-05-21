شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل عن حالته الصحية: تجربة صعبة لكن الحمد لله ربنا عدانى منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن المخرج ماندو العدل جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته مؤخرا بجلطة فى القلب، وكتب على صفحة التواصل الاجتماعى: متشكر جدا لكل الناس اللى دعولى ولكل اللى زارنى وكل اللى بعتلى رسالة يتطمن عليا، تجربة صعبة لكن الحمد لله ربنا عداني منها الحمد لله على كل شىء.

وتعرض مؤخرا المخرج ماندو العدل لأزمة صحية نقل على إثرها إلى إحدي المستشفيات، وتبين اصابته بجلطة فى القلب، ونشر "ماندو" على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صور وعلق قائلاً: "الحمد لله جلطة في القلب و ربنا سترها، شكرا يارب علي كل حاجة".

يذكر أن آخر أعمال ماندو العدل فى السينما هو فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل ومن إنتاج شركة العدل جروب.

أما فى الدراما فكان مسلسل "عملة نادرة" فتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.