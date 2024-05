شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد لـ بن أفليك بخاتم الزواج ينفى شائعات انفصاله عن جينيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط شائعات انفصال الثنائى، شوهد النجم العالمى بن أفليك البالغ من العمر 51 عامًا، وهو يرتدى خاتم زواجه من جينيفر لوبيز مرة أخرى، حيث كان الخاتم مرئيًا فى يديه عندما عاد إلى منزله المستأجر بقيمة 100 ألف دولار شهريًا، والذى كان يقيم فيه مؤخرًا وسط شائعات الانفصال، وكان الخاتم واضحا عندما مد يده ليدخل المنزل.

وجاء ظهور خاتم الزواج فى يد بن أفليك بعدما رصدته عدسات الكاميرات وهو غير مرتدى خاتمه، نهاية الأسبوع الماضى، وسط مزاعم بأن زواجه من "جي لو" على المحك.

وتأتي تكهنات الانفصال وسط تقارير تفيد بأن الزوجين كانا "يعيشان منفصلين"، وأن بن انتقل من منزلهما الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار في لوس أنجلوس، قبل عدة أسابيع، لكن في نهاية الأسبوع الماضي شوهد أفليك للمرة الأولى بدون خاتم زواجه وسط شائعات عن انفصاله عن زوجته جينيفر لوبيز، الذي عقد قرانه عليها في عام 2022.

وفى وقت سابق اختفى الخاتم عندما غادر منزله المستأجر في برينتوود، يوم السبت، قبل أن يلتقي بزوجته السابقة جينيفر جارنر، وابنتهما فيوليت، حيث انضمت ممثلة Gone Girl إلى بن، وفيوليت ابنتهما 18 عامًا، لمشاهدة مباراة كرة السلة لابنه صموئيل في سانتا مونيكا، يوم السبت.

وفى السابق، شوهد النجم الفائز بجائزة الأوسكار، وهو يخرج من ممر منزل برينتوود الذي يقيم فيه حاليًا أثناء قيادته لسيارته ذات اللون الرمادي الداكن، وبينما كان في طريقه في أحد الشوارع، قام أفليك بسحب ذراعه اليسرى من النافذة المفتوحة، وكشف عن أنه لا يزال يختار عدم ارتداء خاتم زواجه.

وأخبر مصدر مؤخرًا مجلة Us Weekly أن بن انتقل من منزله ومنزل لوبيز في لوس أنجلوس "منذ عدة أسابيع"، ويعيش بن حاليًا في مسكن برينتوود أثناء تصوير مشروعه الأخير بعنوان The Accountant 2، ومع ذلك، قال مصدر آخر لموقع Us Weekly أن الزوجين لم ينفصلا، لكنهما "يواجهان مشاكل في زواجهما".