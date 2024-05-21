شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد الديناري تشارك بدراسة عن المسرحية الفلسطينية "أنا حرة" بمهرجان إيزيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الباحثة جهاد الدينارى فى المحور الفكرى بـ مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة تحت عنوان "مبدعات تحت القصف"، وقبل استعراض الديناري لبحثها طالبت الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهيدات وشهداء فلسطين، وكان عنوان بحثها الذي تحدثت عنه "القضية الفلسطينية ومعاناة الأسيرات بالمعتقلات الإسرائيلية"، متخذة من مسرحية " أنا حرة " لفالنتينا أبو عقصة " نموذجا .

الأستاذة الدكتورة إيمان عز الدين أدارت الندوة، وقامت في بدايتها بتعريف الباحثة جهاد الديناري، مؤكدة علي أنها من تلميذاتها، وأشادت بما بذلته من مجهود في بحثها، وتركت لها الكلمة فاستعرضت الديناري ما كتبته في دراستها عن مسرحية " أنا حرة " ومسرح فالنتينا أبو عقصة، التي قامت باقتحام حياة الاسيرات في المعتقلات الاسرائيلية ومعاناة الفلسطينيات داخل السجون الاسرائيلية وداخل سجون المجتمع الفكرية .

وأكدت الديناري أن المسرحية مؤلفتها وبطلتها ومخرجتها شخصية واحدة هي الفنانة الفلسطينية فالنتينا أبو عقصة، وأشارت الديناري في بحثها وأكدت علي أن القضية الفلسطينية ومقاومة النساء وخاصة المبدعات نتج عنه أعمال مسرحية كثيرة وثقت لجرائم العدو الإسرائيلي وفي نفس الوقت فإن هذا العرض الذي قامت دراستها عليه يناقش الصراع القائم بين الفلسطينيات ومجتمعاتهن، فالممثلة والروائية والمخرجة الفلسطينية فالنتينا ابو عقصة، وثقت شهادات الأسيرات داخل السجون ومزجت قضيتها النسوية الخاصة داخل هذه القضية السياسية والصراع القائم.



جهاد الديناري تشارك بدراسة تطبيقية عن المسرحية الفلسطينية أنا حرة



جهاد الديناري