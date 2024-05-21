شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم عمور: هاني محروس اختارني لتقديم دويتو "بنجيب القرش" مع مصطفى حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم المغربى حاتم عمور خلال لقائه مع الخليج 365 أن المنتج هانى محروس اختاره لتقديم دويتو أغنية بنجيب القرش التي طرحت مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرا، وجمعته بالنجم مصطفى حجاج، معربًا عن سعادته بالتعاون معه حيث يعتبره أروع الأصوات الموجودة.

وأضاف حاتم عمور تربطنى علاقة صداقة قوية بالمنتج هانى محروس من حوالى 17 عاما، وأتمنى أن يكون هذا العام نجاح بالنسبة لنا .

وأكد النجم مصطفى حجاج في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه مبسوط بنجاح أغنية "بنجيب القرش" التى قدمها دويتو مع النجم المغربى حاتم عمور، مشيرًا أنه سعيد بالتعاون معه في أول أغانيه في مصر، خصوصًا أنه يمتلك شعبية كبيرة ويتميز بصوت قوى.

وأضاف حاتم عمرو أبهرنى بصوته والحمد لله الأغنية طالعة بروح حلوة، وهو بمثابة صديقى على المستوى الشخصي.

وطرح مؤخرًا كل من النجم مصطفى حجاج والنجم المغربى حاتم عمور أغنية دويتو تحمل اسم "بنجيب القرش" من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس، وظهر بها الثنائى حجاج وعمور بلوك مختلف.