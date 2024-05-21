شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تروج لفيلمها الجديد روكي الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة دنيا سمير غانم لفيلمها الجديد الذى يحمل إسم "روكى الغلابة" ونشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام وعلقت قائلة : فيلم روكى الغلابة صيف 2024 ان شاء الله .

وكان الفيلم يحمل اسم الجارداية، وتشارك كايلا رامى رضوان ابنة دنيا في الفيلم، حيث تجسد شخصيتها في الطفولة، وكانت دنيا قد بدأت التصوير بعد إجازة عيد الفطر لكن توقف التصوير لارتباط بطل الفيلم محمد ممدوح بتصوير مشاهده في فيلم "أولاد رزق"، يشارك في بطولة الفيلم بجانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح الفنان محمد ثروت وإخراج أحمد الجندى.



واخر أعمال دنيا غانم في الدراما كان مسلسل جت سليمة الذى كان مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف ، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



تدور قصة جت سليمة فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.