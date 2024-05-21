بصورة من الكواليس.. دنيا سمير غانم تعلن مشاركتها في فيلم "روكي الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن مشاركتها في فيلم "روكي الغلابة" والمقرر عرضه في صيف 2024.

ونشرت "دنيا" صورة من كواليس فيلم روكي الغلابة"، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "فيلم روكي الغلابة صيف ٢٠٢٤ إن شاء الله".

وتقدم دنيا سمير غانم خلال أحداث الفيلم شخصية لاعبة بوكس تدعى "روكي"، وتعمل "بودي جارد" للفنان محمد ممدوح، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم، بمشاركة محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

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