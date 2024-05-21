سينتيا خليفة ولوسيان لافيسكونت نجما فيلم الرعب "بوردرلاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة فيوتشر آرتست إنترتيمنت (Future Artists Entertainment) اليوم الثلاثاء 21 مايو، اختيار الممثل لوسيان لافيسكونت الذي أدى دوراً في مسلسل إميلي في باريس (Emily In Paris) وسينتيا خليفة واحدة من نجوم مسلسل "8 أيام"، ليشاركان في فيلم الرعب والإثارة بوردرلاين (Borderline) الذي هو قيد الإنتاج الآن.

وانضم إلى العمل جيسون فليمينغ الذي شارك في بطولة "قفل ومخزون وبرميلين دخان" (Lock Stock And Two Smoking Barrels)، بالإضافة إلى لورا مارانو واحدة من أبطال فيلم "معاملة ملكية" (The Royal Treatment) والنجمة السعودية الصاعدة الحائزة على الجوائز سارة طيبة.

تقوم "فيوتشر آرتست إنترتيمنت" إلى جانب سينتيا خليفة وإيفان روس بإنتاج "بوردرلاين" وتخرجه جين غول (My Feral Heart) المرشحة لجائزة منظمة السينما المستقلة البريطانية (BIFA)، وهو من كتابة إليزابيت موريس، مؤلفة Above the Below.

تدور قصة الفيلم حول امرأة شابة اسمها زينة تتواجد في حانة "بوردرلاين" المتهالكة لمواعدة جاك الوسيم وذو الشخصية الجذّابة. وسرعان ما وجدت زينة نفسها متخليّة عن هذه الفكرة لينتهي بها المطاف بتناول مشروب مع بول، الشاب المتلعثم ولكنه وسيم، وهو من السكان المحليين. لكن هذا الشاب لا يشكل تهديداً ورفقته جيدة .. غير أن زينة قد لا تكون مخطئة في كلتا الحالتين! إذ أن بول هو في الواقع قاتل متسلسل يقوم باستدراج ضحاياه داخل جدران "بوردرلاين" الخارجة عن القانون!

ويقول مارتن أوين من "فيوتشر آرتست إنترتيمنت" في بيان صحفي: "تم إعداد بوردرلاين ليكون نوعاً محدداً من أفلام الرعب وليشكل قيمة إنتاجية وأداءً مذهلاً. ويستعرض هذا الفيلم أسوأ مخاوف الجميع عند استخدام تطبيقات المواعدة بطريقة غريبة ومرعبة وساحرة. ولدينا اعتقاد راسخ بأن هذا العمل سوف يحتل صدارة سلسلة أفلام الرعب الجديدة".

ومن المقرر أن تقوم الممثلة السعودية سارة طيبة بدور اخت الفنانة سينتيا خليفة.