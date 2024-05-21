كيت بلانشيت ترتدي فستان بألوان علم فلسطين في مهرجان كان.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أثارت النجمة العالمية كيت بلانشيت جدلا كبيرا، بعد ظهورها بفستان يحمل ألوان العلم الفلسطيني، في رسالة واضحة لدعم القضية الفلسطينية ومناهضة الحرب على غزة

"كيت" التي تعمل كسفيرة للنوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصفتها إحدى الجرائد الفرنسية بأنها ارتدت "فستان سياسي للغاية"

بلانشيت حضرت العرض الأول لفيلم (The Apprentice) مرتدية فستانا من تصميم الكولومبي الفرنسي حيدر أكرمان، ويتميز بواجهة سوداء وظهر وردي مائل إلى البياض، مع بطانة خضراء من الداخل.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي دعم عدد كبير من النشطاء النجمة العالمية، وعلق البعض: "الإنسانية في أبهى صورها"، "بنئادمة وسط عالم من الوحوش"، "العلم الفلسطيني يزين مهرجان كان"، "برافو عليها"