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إمينيم يحتفل بزفاف إبنته هيلي جايد بحضور نجوم الراب الأمريكي | صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل مغني الراب الأمريكي إمينيم، بزفاف ابنته هيلي جايد وزواجها من إيفان مكلينتوك، بحضور العائلة والأصدقاء من ضمنهم المغني الأمريكي 50 سنت، ودكتور دري وجيمي يوفين.

وتزوجت هيلي جايد سكوت، وهي ثاني أكبر أبناء إمينيم، من إيفان مكلينتوك، في حفل عائلي بسيط أقيم في منطقة باتل كريك بولاية ميشيجان الأمريكية.

وشاركت هيلي متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، صوراً من حفل الزفاف، وكتبت: "أستيقظ زوجة في هذا الأسبوع، لم يكن بإمكاننا أن نطلب احتفالاً أفضل وأجمل في عطلة نهاية الأسبوع".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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