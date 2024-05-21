"الممنوع" أغنية لـ آدم السقاط بتوقيع خالد تاج الدين وخالد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يتعاون المطرب المغربي آدم السقاط في أولى أغانيه المصرية التي تحمل اسم "الممنوع" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وتوزيع خالد عز، ومن المقرر طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام المقبلة، وتم طرحها على موقع أنغامي

وقال الشاعر خالد تاج الدين إنه سعيد بالتعاون مع المغربي آدم السقاط في أولى أغانيه المصرية، ويتوقع له مستقبل كبير في عالم الغناء حيث أنه يتميز بصوت قوي وفكر عالي، مضيفا أنه سعيد بالتعاون مع صديقه الملحن والموزع خالد عز .

وتقول كلمات أغنية "الممنوع": أنا كنت إزاي فاكرك عمري ومصدق ومكمل عمري.. مش هرجع ولا أسامح عمري.. ولا باقي عليه، مبقتش بحن لأيامك.. همنع قلبي يعيش أوهامك.. وعرفت خلاص وأنا قدامك أنا كارهك ليه