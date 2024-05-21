هدى الإتربي تستعرض جمالها أمام البحر بفستان "تايجر".. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة هدى الإتربي صورا جديدة أثناء عطلة إجازة الصيف، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

وكتبت "هدى" على الصور تعليق: "عندما أعد جميع أخطائي، سأحرص على عد هذه أيضًا".

وظهرت هدى الإتربي مرتدية فستان بستايل "تايجر"، باللون البني الفاتح والقاتم والبيج، أبرز أنوثتها وجمالها.

وشاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة" الذي عرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد رمضان الماضي، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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