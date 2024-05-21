رفع علم فلسطين في مهرجان كان السينمائي الدولي.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رفع علم فلسطين فوق إحدى الخيام الدولية الموجودة في الجناح الجزائري بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77 عام 2024.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من علم فلسطين، الذي ظهر مرفرفًا داخل خيمة الجناح الجزائري ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، تضامنًا مع القضية الفلسطينية والأحداث التي يشهدها قطاع غزة.

أثارت النجمة العالمية كيت بلانشيت جدلا كبيرا، بعد ظهورها بفستان يحمل ألوان العلم الفلسطيني، في رسالة واضحة لدعم القضية الفلسطينية ومناهضة الحرب على غزة.

"كيت" التي تعمل كسفيرة للنوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصفتها إحدى الجرائد الفرنسية بأنها ارتدت "فستان سياسي للغاية".

وشهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي العديد من الفعاليات السينمائية والعروض العالمية الأولى أبرزها فيلم "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا والذي يمثل عودته للمهرجان الأشهر في العالم بعد غياب سنوات، إلى جانب العرض العالمي الأول لأحدث أفلام النجم نيكولاس كيدج بعنوان "The Surfer"، كما تم عرض الفيلم المصري "رفعت عيني إلى السماء" وسط احتفاء الجمهور بالفيلم.

اقرأ أيضا..

"الممنوع" أغنية لـ آدم السقاط بتوقيع خالد تاج الدين وخالد عز