تيسير فهمي تتعرض لحادث سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تعرضت الفنانة تيسير فهمي لحادث سيارة، ونشرت صورة لسيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "قدر الله وما شاء فعل"

وفي تصريح خاص لمصراوي، قالت الفنانة تيسير فهمي إنها بصحة جيدة، ولم تتعرض لإصابات، وتعمل حاليا على إصلاح سيارتها بعدما اصطدمت بسيارة أخرى

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قد كرم في دورته ال ١٣ النجمة تيسير فهمي

وكان آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي مسلسل "بفعل فاعل" والذي عرض عام 2012، وشاركها البطولة: ياسر جلال، تامر هجرس، أشرف طلبة، أيمن عزب، مها نصار، محمد العمروسي، مجدي فكري، ومن إخراج تيسير عبود