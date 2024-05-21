شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نجوم الفن احتفالا بالعيد الذهبى لجمعية كتاب ونقاد السينما برعاية وزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تحتفل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، بالعيد الذهبي لتأسيس الجمعية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الجمعية برئاسة الكاتب والفنان والأثري كمال الملاخ فى أكتوبر 1973.

ويتم خلال الحفل تكريم رؤساء مجلس إدارة الجمعية السابقين، وهم الكاتب والأثري كمال الملاخ، والكاتب فوميل لبيب، والناقد والمؤرخ أحمد الحضري، والكاتب السينمائي عبد الحي أديب، والكاتب الصحفي محمد صالح مدير تحرير الأهرام، والكاتب السينمائي ممدوح الليثي ورؤساء مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين، أيضا اسم الناقد السينمائي رؤوف توفيق، واسم الدكتور محمد كامل القليوبي، واسم الناقدة إيريس نظمي، والكاتب مصطفى محرم، والناقدة خيرية البشلاوي، والناقد نادر عدلي والدكتور وليد سيف.

وتكرم الاحتفالية أيضا الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والنائبة منى عمر، ومن المحافظين السابقين اللواء طارق المهدي والسيد محمد عبد الظاهر، والدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية لدعمه لمهرجان الإسكندرية السينمائي خلال فترة رئاسته لمركز الحرية للإبداع.

كما تكرم الجمعية أسماء الفنانين الراحلين نور الشريف ومحمود ياسين وعزت العلايلي ونادية لطفي، الذين حملت دورات المهرجان أسماءهم، وتكريم الفنانات نبيلة عبيد ويسرا وإلهام شاهين وحسين فهمى وليلى علوى، والمخرج علي بدر خان الذين حملت دورات المهرجان أسماءهم، الفنان محمود قابيل والفنانة لبلبة، كما يكرم المهرجان أسماء الفنان الراحل صلاح السعدني والكاتب والمخرج الراحل عصام الشماع والكتاب وحيد حامد ومحمود أبو زيد رفيق الصبان وفوزى سليمان، ومحفوظ عبد الرحمن وفيصل ندا ويسري الجندي.

كما تكرم الجمعية المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب مدير التصوير الكبير، والفنان عاطف عبد اللطيف رجل السياحة، وسعيد شيمي والإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والناقد سمير شحاتة، والإعلاميات سناء منصور وسوزان حسن وسلمي الشماع وسهير شلبي وإسعاد يونس، والفنان والإعلامي كريم كوجاك والإعلامي إمام عمر.

الاحتفالية تقام بقاعة ثروت عكاشة بالمعهد العالي للنقد الفني بالمبني الجديد لأكاديمية الفنون بالهرم في تمام السابعة والنصف مساء الاثنين الموافق 27 مايو الحالي.