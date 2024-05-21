شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد الرحمن يقدم ورشة الكتابة المسرحية بمهرجان المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان الدكتور أيمن عبد الرحمن ورشة الكتابة المسرحية بـ مهرجان المسرح المصرى فى دورته الـ17، برئاسة الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الفنان ياسر صادق، وكانت قد أعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب المشاركة فى الورش المختلفة منذ أيام وشملت 5 ورش مختلفة.

الفنان أيمن عبد الرحمن حاصل على بكالوريوس طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بدرجة جيد جدا من أكاديمية الفنون، كما أنه حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في الدراما والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهو فنان قدير بالبيت الفني للمسرح وكان مدير عام الإدارات الفنية بالمركز القومي للمسرح، وأستاذ بجامعة بدر بكلية فنون المسرح والسينما.

ومن أهم أعماله في المسرح: مؤلف ومخرج مسرحية "ليلة فرعونية"، مؤلف ومخرج مسرحية (سوشى ميديا)، معد ومخرج مسرحية (رجل بلا أجندة)، مؤلف ومخرج عرض (قصاقيص)، مؤلف (التسع خطايا) نص مسرحى جارى إنتاجه بالبيت الفني للمسرح، مؤلف (ديفليه) جارى انتاجه بالبيت الفني للمسرح، مؤلف النص المسرحى "هايبر ماركت" المقدم للمسرح الحديث.

ومن أهم أعماله في مجال الكتابة مسلسل (عاصفة الشك) لـ غادة عبد الرازق، مسلسل (ذنوب الأبرياء) لبوسى، مسلسل (عيون ورماد) لأيمن زيدان، ومسلسل (طيارة ورق) لميرفت أمين، ومسلسل (موعد مع الوحوش) لخالد صالح، وغيرها من الأعمال، أما في السينما فكتب السيناريو والحوار لفيلم ( شكة دبوس) بطولة خالد سليم ، وفي الإذاعة: مؤلف مسلسل (اهلا يا باشا) بطولة خالد صالح ويسرا، مؤلف مسلسل (حلزونى تى فى ) لرامز جلال، مؤلف مسلسل (شريف ربى لنا الخفيف) محمد هنيدي ، مؤلف مسلسل (انا والحبيب) لصلاح السعدني ، مؤلف مسلسل (حزام ناشف) لمحمد هنيدي.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.