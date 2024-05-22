شيري عادل تطرح بوستر منفرد لمسلسلها الجديد "الوصفة السحرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة شيري عادل، بوستر ترويجي لمسلسلها الجديد "الوصفة السحرية"، والمنتظر عرضه يونيو المقبل.

وعلقت شيري، على بوستر المسلسل، عبر صفحتها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "الوصفة السحرية".

وتعرض أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية، السبت الموافق 8 يونيو المُقبل، في تمام الساعة 8 مساءً، على فضائية "DMC" ومنصة "Watchit".

ويشارك في مسلسل الوصفة السحرية، شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، بسمة داوود، كارولين عزمي، عمر الشناوي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى محمد علي، أسامة عبدالله، سلوى عثمان، رانيا منصور ، عماد رشاد، شروق إبراهيم، محسن صبري، ولقاء سويدان.

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