فن ومشاهير

25 صورة لنجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "بنقدر ظروفك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي
تصوير- محمود عبدالناصر

حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم "بنقدر ظروفك" داخل إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر

وحضر الفيلم أبطال العمل النجم أحمد الفيشاوي، والنجمة مي سليم، وعدد من صناع الفيلم

كما حضر العرض الخاص: الفنان إبرام نشأت، المخرج أشرف فايق، الفنان محمد محمود، الفنانة أميرة العايدي، والفنان يوسف وائل نور، المخرج وائل إحسان، الفنان وائل العوني

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة: أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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