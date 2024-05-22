25 صورة لنجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "بنقدر ظروفك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم "بنقدر ظروفك" داخل إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر

وحضر الفيلم أبطال العمل النجم أحمد الفيشاوي، والنجمة مي سليم، وعدد من صناع الفيلم

كما حضر العرض الخاص: الفنان إبرام نشأت، المخرج أشرف فايق، الفنان محمد محمود، الفنانة أميرة العايدي، والفنان يوسف وائل نور، المخرج وائل إحسان، الفنان وائل العوني

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة: أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.