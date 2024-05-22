تركي آل الشيخ يروج لأول نزال في الملاكمة ضمن مواجهات "5Vs5"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لنزال الملاكمة القتالي "5Vs5" الذي يبدأ بمواجهة قوية تجمع ديمتري بيفول ومالك زيناد.

ونشر تركي آل الشيخ، البوستر الترويجي للمبارزة عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "استعدوا لليلة ملاكمة قوية.. شاهدوا النزالات الحماسية بين 5vs5، يتبعها المواجهة المرتقبة بين بيفول و زيناد".

يذكر أن الملاكم أوليكسندر أوزيك، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل، بعد فوزه على الملاكم تايسون فيوري، في النزال التاريخي، الذي أقيم في الرياض، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

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