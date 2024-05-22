سيلفي هنا الزاهد وياسمين صبري أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة أنيقة، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت وهي تحمل جواز السفر.

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، وذلك على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان بسيط".

رحاب الجمل

شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

تامر هجرس

ظهر الفنان تامر هجر، داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، ونشر الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام "، عبر خاصية القصص القصيرة.

جنى عمرو دياب

ظهرت جنى عمرو دياب بإطلالة شتوية، وارتدت خلالها جاكت باللون الأبيض، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مصطفى حجاج

شارك الفنان مصطفى حجاج متابعيه، أحدث ظهور له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "صباح الخير والسعادة".

سارة الشيمي

نشرت الفنانة سارة الشيمي صورة جديدة لها، وظهرت برفقة كلاب الشوارع وعلقت قائلة: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها، أحدث ظهور لها وذلك على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

رانيا محمود ياسين

ظهرت الفنانة رانيا محمود ياسين بملامح هادئة، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.