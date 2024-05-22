محمد ثروت محتفلًا باليوم العالمي للشاي: "مهوّن علينا العيشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان محمد ثروت باليوم العالمي للشاي على طريقته الخاصة.

نشر "ثروت" صورة من مشهد جمعه بالفنان مصطفى "عنبه" في مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وكتب: "النهاردة اليوم العالمي للشاي اللي مهوّن علينا العيشة".

ويتم الاحتفال في 21 مايو من كل عام باليوم العالمي للشاي.

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