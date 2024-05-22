شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو زعيم عصابات في فيلم Captivated.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقدم النجم العالمى آل باتشينو دور زعيم المافيا في فيلم الإثارة الجديد Captivated، باتشينو، الذي اشتهر بلعب دور زعماء الغوغاء وأفراد العصابات في أفلام مثل The Godfather، وThe Irishman، وScarface، سيلعب دور زعيم عصابة في فيلم Captivated.

وفقًا لـ Deadline، سيركز الفيلم على زعيم المافيا في كالابريا سارو، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في الشتاء المقبل في إيطاليا، سيقوم بالإخراج المخرج ديتو مونتيل الذي شارك في كتابة السيناريو مع روبن شوشان وماموليتي.