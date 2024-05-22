شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى ومي سليم يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال فيلم بنقدر ظروفك بالعرض الخاص للعمل الذى أقيم داخل إحدى سينمات أكتوبر، ومن أبرز الحضور الفنان أحمد الفيشاوي ومى سليم، كما حرص على الحضور الفنانين محمد محمود، إبرام سمير، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي، والمخرج أيمن مكرم والمؤلف سمير النيل، والفنانة أميرة العايدي لدعم ابنها.



مى سليم فى العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك



مى سليم



الفيشاوى ومى سليم



اميرة العايدى



محمد محمود ووائل إحسان



محمد محمود



مى سليم والفيشاوى



ابرام سمير

وتدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

فيلم "بنقدر ظروفك"يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.