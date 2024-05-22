شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن كوستنر يبكى بعد عرض فيلمه الجديد فى مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى كيفن كوستنر متأثرا بعد تلقيه تصفيقا حارا لفيلمه الجديد Horizon: An American Saga، الذى تم عرضه خلال مهرجان كان السينمائى المقام حاليا.

بعد العرض ورد أن كوستنر تلقى تصفيقًا حارًا لمدة سبع دقائق، والتى جعلت الممثل يبكى.

استمر العمل على فيلم Horizon لمدة 35 عامًا، وتدور أحداثه خلال الحرب الأهلية الأمريكية ويركز على توسع الغرب الأمريكي.

وفي حديثه في مهرجان كان بعد العرض الأول، قال كوستنر لـ موقع Variety: "أنا آسف لأنك اضطررت إلى التصفيق لفترة طويلة، كانت لحظة جيدة، ليس بالنسبة لي فحسب، بل أيضًا بالنسبة للممثلين الذين جاءوا معي، وللأشخاص الذين آمنوا بي وواصلوا العمل".

وأنهى كوستنر حديثه قائلا: "إنه عمل مضحك، وأنا سعيد جدًا لأنني وجدته، لا يوجد مكان مثل هنا، لن أنسى هذا أبدًا، وكذلك أطفالي".



كيفن كوستنر من على موقع Variety