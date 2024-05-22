تاتو جريء ومجوهرات ثمينة.. هنا الزاهد تُشعل السوشيال ميديا بظهورها الأخير| فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 02:18 صباحاً - شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بفيديو لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

وأطلت الفنانة هنا الزاهد، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأحمر، وتميز بتفصيلة لافتة تبرز جمالها وارتدت مجوهرات لافته.

هنا الزاهد بإطلالة لافتة

كما اختارت الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، وفضلت اختيار الروج بـ«اللون البيج» الناعم.

أحدث أعمال هنا الزاهد مع تامر حسني

وتصور هنا الزاهد حاليا، دورها في «فيلم ريستارت»، الذي ينتمي لنوعيه الأفلام الكوميدية، ويتعاون تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين، أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، من إخراج سارة وفيق، ويعد هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، إذ أنَّ التعاون الأول بينهما كان من خلال فيلم «بحبك».

مسلسل “إقامة جبرية”

تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض آخر أعمالها الدرامية مسلسل إقامة جبرية، وشاركها البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي»، وأخرين من نجوم الفن، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تواصل تصوير فيلمها الجديد ري ستارت، بطولة الفنان تامر حسني، ومؤخرًا عرض لها فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي شاركت به في سباق أفلام عيد الفطر 2024، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وعرض لها مؤخرا فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في دور العرض السينمائي ضمن أفلام عيد الفطر، وحق العمل نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

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