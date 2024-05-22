ياسمين عبدالعزيز تفاجئ متابعيها بفستان الزفاف… هل تزوّجت؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 02:18 صباحاً - أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز، حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ما شاركت مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي مرتدية فستان زفاف أبيض بسيطا مع تاج بسيط على الرأس.

ياسمين عبد العزيز بفستان زفاف

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز مع متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا مقطع فيديو جديدا، من كواليس تصويرها أحد الإعلانات التي طُرحت مؤخرًا، حيث ظهرت في الفيديو وهي مرتدية فستان زفاف ابيض بسيطا مع وضع تاج على الرأس.

مبعرفش أكون لوحدي

ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على سؤال الفنانة إسعاد يونس عن إمكانية تكرارها تجربة الزواج مرة أخرى، قائلة: “إيه السؤال ده؟ أنا طول عمري كنت متجوزة عمري ما كنت سنجل ومبعرفش أعيش لوحدي”.

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” المذاع على فضائية “دي ام سي”: “أنا بحب الحب ولما اتطلقت اتجوزت العوضي”.

وأكملت: “مبعرفش أبقى لوحدي، أنا حبيبة وبحب الحب”.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل بـ سمسم وعوضيكو

نشرت ياسمين عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” فيديو للإعلان، ليفاجأ الجمهور بتهنئة الفنان أحمد العوضي لطليقته على إعلانها الجديد، حيث كتب رسالة تهنئة لم تخلُ من الغزل قال فيها: “مبروك يا سمسم”.

وكانت المفاجأة الكبرى للجمهور، في رد ياسمين عليه، حيث كتبت قائلة: “الله يبارك فيك يا عوضيكو”، لتنهال عليهما تعليقات الجمهور مطالبين إيّاهما بالعودة إلى بعضهما.

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