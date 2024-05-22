في ذكرى رحيله الثانية.. صورة نادرة لوالدة سمير صبري الحسناء التي توفيت وعمره 9 سنوات!! الجمهور مصدوم من شدة الشبه!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 02:18 صباحاً - حلّت أمس الذكرى الثانية لوفاة أيقونة كبيرة في الدراما والسينما المصرية، ومن فتيان الشاشة في السبعينات، والمتنوع في ادواره، الراحل سمير صبري.

وتزامنًا مع تلك المناسبة، فاجأ حساب مهتم بأخبار الفن والمشاهير الجمهور بعد أن قام بنشر صورة نادرة جدا لوالدة الفنان سمير صبري السيدة سعاد القويضي.

صورة لـ والدة سمير صبري

وعبّر الجمهور وروّاد السوشيال ميديا أنها كانت جميلة بشكل كبير وملامحها الدافئة ورثها عنها ابنها الفنان الراحل.

صورة نادرة لوالدة الفنان الراحل سمير صبري السيدة سعاد القويضي

ولد سمير سمير في اليوم الموافق 27 ديسمبر عام 1936 ولكن شهد في بداية حياته طفولة بائسة وأثرت على حياته حتى وفاته، حيث حيث انفصل والده عن والدته وعمره لا يتعدى التسع سنوات، وانتقل مع والده إلى القاهرة، بينما ظل شقيقه مع والدته في الإسكندية، ليبدأ سمير مرحلة جديدة من حياته في القاهرة.

انفصال والديه

وانفصال والد ووالدة سمير صبري آثر عليه في حياته، حيث سبق وكشف سمير صبري أن تأخر في الزواج وذلك بسبب خوفه من تكرار التجربة المريرة التي حدثت لوالديه.

تلك التجربة المريرة التي عاشها سمير صبري في صغره، وحاول كثيرا أن يعيد والده إلى والدته لكنه فشل، وبعدها تزوج الوالد ومن ثم تزوجت الوالدة.

المشوار الفني سمير صبري

أحب الفن منذ الصغر وعاش وسط عائلة تجيد الفن تتذوقه وتحترمه من سينما ومسرح وموسيقى أم وأب وجد و7 خالات شكلوا طفولته صنعوا شخصيته اصطحبوه إلى دور السينما والمسرح وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين يغني ويرقص.

عمل سمير صبري في بدايته الفنية كمذيع في الإذاعة الإنجليزية، ثم أتجه إلى التمثيل، حسث قدم العديد من الأفلام في بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

وقدم سمير العديد من الأفلام ومنها البحث عن فضيحة مع الفنان عادل إمام، أبي وميرفت امين، مسلسل حضرة المتهم أبي مع نور الشريف ومعالي زايد قضية رأي عام مع الفنانة يسرا.

وأسس نقابة فنية جاءت باسم الأحرار المنفتحين، وذلك مع رفيق الصبان يوسف شاهين، وحسين كمال وسيد رويال، وقدم العديد من البرامج التليفزيونية منها برامجه المشهورة التي قدمها «النادى الدولى» وبرنامج هذا المساء.

لقائه بصدام حسين

وكان لـ سمير صبري لقاء شهير بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث ذهب مع الفنانة صباح لإحياء حفل في العراق بعد الحرب مع إيران، والتقى صدام حسين هناك.

وقال سمير صبري في إحدى اللقاءات: عندما رأيته قلت للمرافقين له إني أرغب في إجراء حوار معه ولو عشر دقائق، وعندما قدمونا له لمصافحته، تحدث معي باللهجة المصرية، وسألني عن آخر نكتة، وروى لي ذكرياته عندما كان يعيش بالدقي في مصر، ويجلس على مقهى في الدقي و«يشرب شيشة».

رحيل سمير صبري

ورحل الجمعة 20 مايو 2022، الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بعد صـراع مع مـرض القلب.

ورقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام “الميترالي”، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وكان آخر لقاء للفنان الكبير سمير صبري في “مسلسل فلانتينو” مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2020، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية بعدد من الأعمال الفنية كضيف شرف.

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