تطورات الحالة الصحية لواحد من أشهر مخرجين مصر الشباب بعد إصابته “بجلطة في القلب”

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 02:18 صباحاً - أعلن المخرج محمد جمال العدل (ماندو العدل) عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” عن تعرضه لأزمة صحية، أدت إلى إصابته بجلطة في القلب وتم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب ماندو العدل منشورًا قال فيه: “الحمد لله جلطة في القلب، وربنا سترها، شكرًا يا رب على كل حاجة”.

الحالة الصحية لماندو العدل بعد إصابته بجلطة

من ناحيته كشف المنتج جمال العدل، تطورات الحالة الصحية لنجله، مؤكداً أنه أجرى عملية قسطرة في القلب صاحبها تركيب دعامة، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وتابع: “محمد الآن في حالة صحية جيدة ويلقى عناية طبية رائعة حيث يتابعه الأطباء بشكل دوري، وإن شاء الله يخرج من المستشفى قريبًا، أدعوا له”.

آخر أعمال ماندو العدل

يُذكر أن آخر أعمال محمد جمال العدل فيلم “ع الزيرو” الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد وشريف دسوقي ومحمد لطفي والطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل.

ماندو العدل

وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول (حمزة) الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

من هو ماندو العدل؟

مخرج مصري. متخرج من معهد السينما قسم إخراج عام 2008، عمل كمساعد مخرج في خمسة أفلام وست مسلسلات، وكان من أبرز المخرجين الذين تعاون معهم المخرج علي إدريس وجمال عبدالحميد والسوري محمد عزيزية ومجدي أبوعميرة، وحصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن مشروع تخرجه فيلم (دستور يا سيدة). وهو من أسرة فنية، حيث إن والده هو المنتج جمال العدل، وأعمامه الكاتب مدحت العدل والفنان سامي العدل.

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